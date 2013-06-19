«Батьківщина» збирається «штурмувати» АП всією фракцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат України з цієї фракції Сергій Сас.

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На уточнююче запитання журналістів, чи пустять їх в Адміністрацію Президента, він відповів: “Думаю, що ні. Хоча, по закону, не мають права не пустити народних депутатів”. На уточнююче запитання: "У разі, якщо їх не пустять, чи є якийсь план дій у фракції?", Сас відповів: “Є план дій, але це - військова таємниця”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 14.30 в АП має відбутися зустріч Президента України Віктора Януковича з керівництвом Верховної Ради і головами парламентських фракцій.

Лідери фракцій «УДАР» та ВО «Свобода» Віталій Кличко та Олег Тягнибок заявили, що не братимуть участі у цій зустрічі.