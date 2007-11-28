Ющенко назвав свою дату останнього призову до армії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що останній призов до лав Збройних сил України буде восени 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на розширеній колегії Міністерства оборони.

Президент наголосив, що на сьогоднішній день немає альтернативи щодо створення професійної армії. Водночас він зауважив, що це не є самоціллю або політичною установкою, а є велінням часу. «Ми повинні мати сучасну європейську професійну армію», - сказав Президент, додавши, що військовий є професією, якій потрібно вчитись не 9 або 12 місяців, а декілька років, та з проведенням перепідготовки протягом всього життя.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що держава повинна зробити все можливе для того, щоб в країні були справжні професійні військові.

«Останній призов – це осінній призов 2009 року. Далі ми повинні твердо сказати про реалізацію проекту «Контрактна армія», що передбачає наша доктрина», - наголосив В.ЮЩЕНКО. Він доручив Кабінету Міністрів, Міноборони та Генштабу до 30 грудня цього року завершити уточнення всіх фінансових розрахунків та витрат, необхідних для гарантованого переведення армії на контракт до кінця 2010 року.

Також до 1 лютого 2008 року має бути підготовлена уточнена програма переведення всіх видів ЗСУ на контракт.

Президент наголосив, що кожен командувач повинен мати план переходу на контракт, в якому буде відображено питання переоснащення та модернізації зброї та військової техніки, соціальні та побутові умови контрактника.