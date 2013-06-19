Яценюк із «групою підтримки» прийшов до стін Адміністрації Президента (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав журналістам на вході до будинку Адміністрації Президента, куди він прийшов з усією фракцією “Батьківщина”.

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“Якщо він (Янукович) боїться прийти до парламенту, то ми не боїмось прийти до Віктора Януковича”, - сказав він.

Яценюк зауважив, що фракція уповноважила його виступити на зустрічі з Президентом, навіть якщо всі члени фракції не будуть допущені на цю зустріч. Також він зауважив, що ставитиме питання про присутність на цій зустрічі преси. Але, за його словами, це питання також не стане підставою для неучасті, якщо пресу не допустять.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14.30 в АП відбудеться зустріч керівництва парламенту та лідерів фракцій з Президентом України Віктором Януковичем.

Лідери фракцій УДАР та «Свобода» Віталій Кличко та Олег Тягнибок заявили, що не братимуть участі у цій зустрічі.