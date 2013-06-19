Яценюк зробив висновок, що Тимошенко можуть відпустити за кордон

Про це сказав журналістам після зустрічі керівництва парламенту з Президентом України Віктором Януковичем лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, передає кореспондент УНІАН.

Яценюк зазначив, що “є підстави говорити про те, що питання про надання можливості Юлії Тимошенко одержати належну медичну допомогу за кордоном розглядається”.

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Він підкреслив, що під час зустрічі Янукович задекларував, що “курс України на ЄС є незмінним”. “Я його ще раз перепитав, яке рішення буде прийнято для того, щоб Юлія Тимошенко була на свободі, і яким чином Президент вплине на те, щоб Юлії Тимошенко дали можливість виїхати негайно за кордон для того, щоб провести операцію. Пряма мова — ми в процесі перемовин, ми передали пакет пропозицій нашим партнерам із заходу, ніхто не сказав ні. Для виконання гуманітарної місії можливо треба змінити законодавство”, - зазначив Яценюк. З цього він зробив висновок, що є підстави говорити про те, що на сьогодні розглядається Президентом України питання щодо можливості надання Тимошенко медичної допомоги за кордоном.