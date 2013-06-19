Учасників зіткнення біля Могилянки судитимуть за непокору міліції

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадкістю ГУ МВС України в місті Києві, у Подільському райуправлінні міліції на всіх затриманих було складено адміністративні протоколи за ст.185 (злісна непокора на вимогу законним вимогам працівників міліції) Кодексу України про адміністративні порушення. Таким чином, як зазначили в Головному управлінні МВС в Києві, рішенням суду, який відбудеться завтра, порушники громадського порядку можуть бути притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу або до адміністративного арешту терміном до 15 діб.

На цю тему: Біля Могилянки під час презентації книги Фаріон сталася бійка

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля Національного університету «Києво-Могилянська академія» під час презентації народним депутатом України Іриною Фаріон своєї книги «Мовна норма: знищення, пошук, віднова» сталася бійка між групою студентів та представниками ВО “Свобода”.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС в Києві.

За даними міліції, майже 20 студентів організували акцію проти презентації книги Ірини Фаріон.

У свою чергу прихильники “Свободи” виступили на її підтримку.

“Обидві акції розпочалися приблизно на початку 16-ї години. Спочатку обидві сторони вигукували протилежні гасла, внаслідок чого інцидент перейшов у словесну перепалку, яка закінчилась бійкою, в яку змушені були втрутитись працівники правоохоронних органів», - зазначили в київській міліції.

За їх даними, «в результаті 8 найбільш активних осіб з обох боків були доставлені до Подільського райуправління київської міліції для надання пояснень та складання стосовно них адміністративних протоколів за вчинене правопорушення”.