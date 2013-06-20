Вінницький «Фронт змін» не квапиться в «Батьківщину»

Депутат Вінницької обласної ради, керівник обласного осередку партії «Фронт Змін» Сергій Кудлаєнко заявив, що більшість депутатів місцевих рад не планують входити до «Батьківщини» і надалі представлятимуть «Фронт змін» у Вінницькій області.

Як повідомив сьогодні, 20 червня, Кудлаєнко кореспонденту УНІАН, за 4 роки в кожному районі області був розбудований осередок «Фронту змін» і на виборах до місцевих рад фракція отримала майже 10% підтримки жителів області – це 132 депутати.

Він також зазначив, що вже проведено обласну партконференцію і на сьогоднішній день із 132 депутатів у області від "Фронту змін" до ВО "Батьківщина" планує перейти тільки одна людина. «Я збирав обласну конференцію і доніс свою позицію до керівників районних осередків – вони сьогодні мають приймати рішення самостійно, я не буду впливати на прийняття їхнього рішення. По ситуації на сьогоднішній день з Вінницької області дав підтвердження про вступ до «Батьківщини» лише один осередок «Фронту змін» з м. Козятин. Там рішення прийнято лише керівником і, за моєю інформацією, сама фракція входити до «Батьківщини» не планує, тобто із 132 – це 1 людина, яка піде до «Батьківщини». Але я не виключаю, що депутати можуть змінити думку і прийняти інше рішення, яке буду поважати», - розповів Кудлаєнко.

Керівник осередку також повідомив: «Ми провели засідання фракції в обласній раді, і прийнято рішення, що наша фракція залишається в повному складі (9 депутатів - УНІАН) працювати в обласній раді, як фракція «Фронту Змін», ми не переходимо в інші фракції чи політичні сили і ми будемо працювати так, як працювали до завершення цієї каденції».

Він підкреслив, що депутати, які не планують входити до «Батьківщини» й надалі представлятимуть «Фронт змін», але у разі виникнення юридичних питань щодо назви, фракцію перейменують.

«Якщо виникне юридичне питання - ми перейменуємо фракцію і залишимось у повному обсязі - про це є затверджений протокол засідання в якому свої підписи поставили депутати нашої фракції», - додав керівник обласного осередку "Фронту змін".

Як повідомляв УНІАН, 14 червня з’їзд партії «Фронт змін» одностайно ухвалив рішення про об’єднання з ВО «Батьківщина» шляхом ліквідації та вступу членів «Фронту Змін» до ВО «Батьківщина». Водночас, не всі члени місцевих організацій «Фронту Змін» погоджуються з цим рішенням. Так лідер Об’єднаної опозиції Житомирської області, народний депутат Геннадій Зубко відмовився вступити до партії «Батьківщина». При цьому він повідомив, що несе відповідальність за довіру виборців, а також за тих людей, яких привів у лави "Фронту Змін".