Акція кампанії за зміни репресивної наркополітики «Support. Don’t punish» (Підтримати. Не карати)

Акція глобальної кампанії за зміни репресивної наркополітики «Support. Don’t punish» (Підтримати. Не карати) відбудеться 26 червня у Києві.

З нагоди Міжнародного дня проти зловживання наркотичними засобами та їх незаконного обігу а також Міжнародного дня захисту жертв катувань в рамках глобальної кампанії «Support. Don’t punish» (Підтримати. Не карати), що проходитиме одразу у 26 столицях та великих містах світу, у т.ч. в столиці України . 26 червня о 12.00 у м. Київ на Михайлівській площі відбудеться акція на підтримку реформування чинної репресивної наркополітики.

Десятки громадських активістів, людей, які легально або нелегально вживають наркотики, їх батьків, медичних і соціальних працівників, правозахисників, небайдужих громадян вийдуть 26 червня на Михайлівську площу аби публічно висловити свій протест проти жорстокої та безглуздої державної політики, яка через кримінальну судимість скалічила життя десятків тисяч співгромадян за зберігання незначної кількості наркотиків для власного вживання; проти вибивання зізнань та катування наркозалежних людей; за руйнацію налагодженого механізму підстав або підкидання наркотиків; аби покласти край розквіту «наркокорупції» у правоохоронних органах, зростанню епідемії ВІЛ/СНІД і гепатитів та неефективному витрачанню сотень мільйонів коштів платників податків в Україні.

Формат проведення вуличної акції: тематичний флешмоб та мітинг за участі людей, яких безпосередньо торкнулася проблема репресивної державної наркополітики.

Організатори акції у Києві: Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні та Євразійська мережа людей, які вживають наркотики (ENPUD), яка цього дня проводить перший публічний захід в Україні.

Акція відбуватиметься одночасно з проведенням неподалік від Михайлівської площі у готелі «Інтерконтиненталь» міжнародної конференції високого рівня «Наркополітика у Східній Європі у контексті корупції» під головуванням колишнього Президента Польщі Олександра Кваснєвського, якого разом з іншими поважними державними діячами та поважними вітчизняними і міжнародними експертами запрошено долучитися до фінальної акції глобальної кампанії «Support. Don’t punish» на Михайлівській площі.

Координатор акції в Україні: Павло Скала, +380503805178, skala@aidsalliance.org.ua Контакти з медіа: Карен Мадоян, +3804109207, madoian@aidsalliance.org.ua