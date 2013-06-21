Конфлікт у ТСК: регіонали і комуністи не бачать доказів побиття Сніцарчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час брифінгу у парламенті.

Як відзначив народний депутат від ПР Андрій Пінчук, на останньому засіданні ТСК було домовлено, що вони звернуться до голови ВР Володимира Рибака із проханням перенести тимчасовий звіт ТСК на тиждень.

На тему: У ТСК з рослідування побиття журналістів назріває конфлікт влади і опозиції

Проте, за годину до засідання вони отримали проект попереднього звіту, який “не відповідає дійсності і був політично заангажований”.

У свою чергу депутат від ПР Олена Бондаренко зазначила, що попередній звіт складено на основі “політичних поглядів, політичних оцінок, завідомо провокативних та недостовірних, тієї політичної сили, яку представляє голова ТСК - Віталій Ярема” (Ярема – член фракції «Батьківщина»).

На її думку, такий звіт - це спроба “відмити” політичних союзників, винних у заворушеннях під час подій 18 травня. “А саме - партію “Свобода”, яка була причетна до багатьох конфліктів, які виникли під час мітингів”, - сказала Бондаренко. Водночас, за її словами, у звіті не вказано, зокрема, учасників заворушень та з чого вони почалися, а також немає нічого про долю тих людей, які знаходилися у БРДМ.

“У звіті також не було вказано, що учасники з однієї сторони, а саме - молоді бійці зі сторони спортсменів, також брали участь у охороні суботнього з’їзду партії “Батківщина”, - сказала депутат і додала, що вони надавали ці дані ТСК, але у звіті їх немає.

Водночас депутат від ПР Ірина Горіна додала, що з 2 по 5 липня ТСК знову збиратиметься для складання звіту, який “відповідатиме дійсності”.

Крім того, народний депутат від КПУ Олександр Зубчевський зауважив, що наразі, за даними, наданими ТСК міліцією, доказів факту побиття журналістки Ольги Сніцарчук немає. “Окрім її власної заяви і заяви її чоловіка”, - сказав представник ПР.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодчиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант» Владислава Соделя, які знімали бійку.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

Крім того, лідера руху «Спільна справа» Данилюка, Руслана Секелу і ще трьох активістів 18 травня затримали на Софійській площі бійці спецпідрозділу міліції «Беркут». Вони також знесли наметове містечко, встановлене активістами.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Вадима Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 чоловік, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській. Шевченківський райсуд Києва випустив Тітушка під заставу 22 тис. 940 гривень.

У ВР було створено ТСК для розслідування цих подій.

Голова ТСК Віталій Ярема 4 червня повідомив, що ТСК Верховної Ради України з розслідування фактів нападу на журналістів під час масової акції в Києві 18 травня планує оприлюднити свій проміжний звіт 21 червня.

Водночас, 19 червня журналістка «5 каналу» Сніцарчук, яку побили під час мітингів у Києві 18 травня, написала в Facebook, що сумнівається в доцільності відвідин засідань ТСК з розслідування інциденту.

"З висловлювань "регіоналки", яка входить до Комітету з питань свободи слова і до ТСК з розслідування інциденту 18 травня, я зрозуміла, що їй ментально ближчі судимі люди, аніж журналісти ("Румун" - умовно судимий, один з його прибічників - тричі судимий). Я в жодному разі не претендую на ментальну близькість з цією пані. Але слухати "живцем" на засіданнях ТСК її сентенції - у мене не вистачає часу і натхнення", - написала Сніцарчук.

"Я не знаю, як вчинити з відвідуваннями ТСК. З одного боку, за створення такої комісії виступали непогані люди. А з іншого - жодна ТСК в Раді, якщо я не помиляюся, не може похвалитися якимись адекватними і справді важливими висновками. Нарешті, більшість часу конкретно в цій ТСК присвячують питанню БРДМ, якого я, на щастя, того дня не бачила, тільки потім - у відеозаписах. А то б - переконана - мені б приписали і цей броневичок. Чому переконана? Тому що ознайомлена з матеріалами справи. Серед 200 свідчень міліціонерів «під копірку» - знайшовся один винятковий, який показав, що саме я ... розхитувала! .. БРДМ! і ще ... просила! ... міліціонерів! .. побити! .. мене. Я ще не відійшла від усвідомлення, що можу однією лівою розкидати кілька боксерів, а, виявляється, вже хтось «бачив» як «розгойдую» бойову махину, запрошуючи міліцію до бою», - обурюється Сніцарчук.

"Брати участь у цьому всьому маразмі і апогеї маячні - не маю жодного бажання", - зазначила журналістка.