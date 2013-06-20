У ТСК з рослідування побиття журналістів назріває конфлікт влади і опозиції

За словами Пінчука, на сьогодні звіт не готовий, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

Нагадаємо, голова ТСК Віталій Ярема 4 червня повідомив, що ТСК Верховної Ради України з розслідування фактів нападу на журналістів під час масової акції в Києві 18 травня планує оприлюднити свій проміжний звіт 21 червня.

Як зазначив Пінчук, «на минулому засіданні було ухвалено рішення більшості про те, щоб перенести звіт Тимчасової слідчої комісії на 5 липня. І підготувати попередній звіт ТСК. Натомість сьогодні на засіданні ми побачили проект цього попереднього звіту, в якому однобоко висвітлено позицію ТСК, в ньому абсолютно не зазначено те, що бійку почали, за інформацією правоохоронних органів, представники ВО «Свобода». Що один із спортсменів був охоронцем на з'їзді «Батьківщини». Про те, що деякі учасники бійки є прихильниками ВО «Свобода».

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«Хотілося б також сказати, що на даний момент ми не змогли розібратися, які ушкодження було завдано пані Сніцарчук, тому що фотографій немає. Чи можна це кваліфікувати як напад на журналістів чи просто хуліганство щодо дівчини? Немає об'єктивних даних, щоб зробити висновки. Ці висновки зроблено за нас», - наголосив він.

Політик зазначив, що на засіданні Тимчасової слідчої комісії сьогодні було висунуто пропозицію підтримати раніше озвучені ініціативи з роботи комісії.

«І взяти цей попередній висновок, внести до нього наші пропозиції, тому що ми не брали в підготовці проекту жодної участі», - говорить він.

За його словами, голова ТСК Віталій Ярема спочатку неправильно організував роботу комісії.

Так, повідомив Пінчук, замість того, щоб запрошувати на засідання учасників конфлікту з усіх сторін, він цього не зробив.

«По-перше, не зважаючи на наші прохання, пан Ярема на перше засідання запросив потерпілих, які, в принципі, просто висловили свою позицію, а на друге засідання запросив окремо від представників правоохоронних органів, які потерпіли. З'ясувати суть проблеми було неможливо. По-друге, у нас на даний момент було подано велику кількість запитів для того, щоб бачити об'єктивну інформацію. Відповіді найближчим часом ми повинні одержати», - додав він.

Парламентарій також зазначив, що до отримання відповідей на всі запити робити висновки передчасно.

Натомість на своїй сторінці у Facebook член ТСК, свободівець Андрій Іллєнко написав, що депутати від ПР і КПУ влаштували показовий демарш.

"Причина (демаршу – УНІАН) - сьогодні має затверджуватися попередній звіт ТСК. Попередній звіт є правдивим і розкриває суть провокацій влади 18 травня. І саме це змусило провладних депутатів зривати роботу комісії", - написав свободівець.

Попри те члени ТСК від опозиції обіцяють підписати звіт, відправити його спікеру ВР Рибаку та проситимуть оприлюднити його на засіданні парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодчиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант» Владислава Соделя, які знімали бійку.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

Крім того, лідера руху «Спільна справа» Данилюка, Руслана Секелу і ще трьох активістів 18 травня затримали на Софійській площі бійці спецпідрозділу міліції «Беркут». Вони також знесли наметове містечко, встановлене активістами.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Вадима Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 чоловік, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській. Шевченківський райсуд Києва випустив Тітушка під заставу 22 тис. 940 гривень.

У парламенті було створено ТСК з розслідування цих подій.

Водночас, 19 червня журналістка «5 каналу» Сніцарчук, яку побили під час мітингів у Києві 18 травня, написала в Facebook, що сумнівається в доцільності відвідин засідань ТСК з розслідування інциденту.

"З висловлювань "регіоналки", яка входить до Комітету з питань свободи слова і до ТСК з розслідування інциденту 18 травня, я зрозуміла, що їй ментально ближчі судимі люди, аніж журналісти ("Румун" - умовно судимий, один з його прибічників - тричі судимий). Я в жодному разі не претендую на ментальну близькість з цією пані. Але слухати "живцем" на засіданнях ТСК її сентенції - у мене не вистачає часу і натхнення", - написала Сніцарчук.

"Я не знаю, як вчинити з відвідуваннями ТСК. З одного боку, за створення такої комісії виступали непогані люди. А з іншого - жодна ТСК в Раді, якщо я не помиляюся, не може похвалитися якимись адекватними і справді важливими висновками. Нарешті, більшість часу конкретно в цій ТСК присвячують питанню БРДМ, якого я, на щастя, того дня не бачила, тільки потім - у відеозаписах. А то б - переконана - мені б приписали і цей броневичок. Чому переконана? Тому що ознайомлена з матеріалами справи. Серед 200 свідчень міліціонерів «під копірку» - знайшовся один винятковий, який показав, що саме я ... розхитувала! .. БРДМ! і ще ... просила! ... міліціонерів! .. побити! .. мене. Я ще не відійшла від усвідомлення, що можу однією лівою розкидати кілька боксерів, а, виявляється, вже хтось «бачив» як «розгойдую» бойову махину, запрошуючи міліцію до бою», - обурюється Сніцарчук.

"Брати участь у цьому всьому маразмі і апогеї маячні - не маю жодного бажання", - зазначила журналістка.