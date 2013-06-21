Кравчук розуміє Януковича, який не хоче йти на «растєрзаніє»

Колишній Президент України, голова Конституційної Асамблеї Леонід Кравчук підтримує те, що чинний Президент України Віктор Янукович не пішов зі щорічним посланням до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав сьогодні під час брифінгу.

Кравчук зазначив, що так само передав би послання депутатам у друкованому вигляді.

“Я так само передав би, якщо вони не дають говорити. Що Президент має іти на привселюдне осміювання, бо комусь так хочеться? Вислуховувати нецензурні вислови, непарламентські вирази… Його ж обирав не парламент, а народ. І парламент має поважати, хоча б протокольно, Президента”, - сказав Кравчук.

Він також зазначив, що якщо в парламенті буде повага до глави держави, то тоді він прийде в парламент, і буде там виступати.

“Коли буде така повага, тоді Президент прийде в парламент і буде виступати. А зараз я б теж не прийшов на растєрзаніє”, - сказав Кравчук.

Він також зазначив, що сьогодні опозиція діє так, що не можна зрозуміти, разом вони чи окремо.

“Коли потрібно повалити владу, вони спільні, а коли потрібно когось рекомендувати до влади або обрати, вони спільно не будуть. І це було усі роки, скільки я пам’ятаю українську опозицію”, - сказав він.