Кравчук: Закон про референдум прийнятий з порушенням Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні перед початком засідання Конституційної асамблеї.

Кравчук нагадав, що є висновок Венеціанської комісії з цього питання і вона зробила свої зауваження.

“Це означає, що потрібно доопрацювати закон про всеукраїнський референдум, щоб він відповідав чинній Конституції. Така позиція і Конституційної асамблеї, і Венеціанської комісії”, - сказав Кравчук.

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Як повідомляв УНІАН, усередині червня 2013 року Венеціанська комісія оцінила закон України про всеукраїнський референдум на запит голови Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Андреса Геркеля.

Зокрема, ВК встановила, що дозвіл виносити на референдум питання внесення змін до Конституції чи нової Конституції може завдати шкоди конституційній стабільності та законності в Україні.

Крім того, Комісія висловила думку, що закон про референдум не повністю відповідає міжнародним стандартам в частині питань, які можуть бути винесені на референдум за народної ініціативи.

Також Венеціанська комісія відзначила низку технічних проблем в законі про всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, Закон України "Про всеукраїнський референдум" Верховна Рада ухвалила 6 листопада 2012 року.

Зокрема, закон передбачає, що предметом референдуму може бути: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату дії або визнання недійсним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); про ухвалення чи скасування закону України або внесення змін до діючого закону України (законодавчий референдум); з будь-якого питання, за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум). Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов'язковими.

На думку експертів, прийнятий законом порядок прийняття нової Конституції України та порядок внесення змін до Конституції не відповідає конституційним положенням.

Зокрема, Розділ XIII Конституції України визначає порядок внесення змін до Основного Закону. Так, стаття 154 цього розділу Конституції визначає, що «законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України»; у статті 155 зазначається: «Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України»; стаття 156 Конституції визначає, що «законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України. Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання».