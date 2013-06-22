Суд оштрафував свободівців за бійку перед виступом Фаріон

19:12, 22 червня 2013
Політика
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Подільський районний суд Києва виніс вирок оштрафувати двох свободівців, яких було затримано через бійку перед виступом народного депутата Ірини Фаріон у Києво-Могилянській академії.

Свободівців оштрафували за бійку біля Могилянки

Про це повідомляє ТСН. Активіста Андрія Цибульського та депутата Узинської міської ради Назара Науменка суд визнав винними у "злісній непокорі міліції". За це їх вирішили оштрафувати на 170 гривень кожного.

"Ми подаватимемо апеляцію на рішення Подільського райсуду про накладення адміністративних штрафів на свободівців. Крім того, ми в повному обсязі готові застосувати депутатські повноваження, аби домогтися належної реакції прокуратури на злочинні дії міліції та брутальне застосування фізичної сили до націоналістів", - заявив голова Київської міської організації ВО "Свобода" Андрій Іллєнко.

На тему: Біля Могилянки під час презентації книги Фаріон сталася бійка

Як повідомляв УНІАН, 19 червня біля Національного університету «Києво-Могилянська академія» під час презентації народним депутатом України Іриною Фаріон своєї книги «Мовна норма: знищення, пошук, віднова» сталася бійка між двома групами молодих людей.

У Головному управлінні МВС в Києві повідомили, що майже 20 студентів організували акцію проти презентації книги Ірини Фаріон. У свою чергу прихильники “Свободи” виступили на її підтримку.

“Обидві акції розпочалися приблизно на початку 16-ї години. Спочатку обидві сторони вигукували протилежні гасла, внаслідок чого інцидент перейшов у словесну перепалку, яка закінчилась бійкою, в яку змушені були втрутитись працівники правоохоронних органів», - зазначили в київській міліції.

За їх даними, «в результаті 8 найбільш активних осіб з обох боків були доставлені до Подільського райуправління київської міліції для надання пояснень та складання стосовно них адміністративних протоколів за вчинене правопорушення”.

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