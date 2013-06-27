Януковича чекатимуть на півдні Польщі

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар Президента Польщі Анна Тшаска-Вєчорек.

За її словами, порядок денний зустрічі ще узгоджується, проте однією із тем точно буде європейська інтеграція України.

"Зараз ще рано говорити про теми, але очевидно, що серед них будуть відносини України та Європейського союзу", - сказала прес-секретар.

Тшаска-Вєчорек нагадала, що саміт Вишеградської четвірки триватиме два дні. При цьому вона не уточнила, один чи два дні перебуватиме Янукович у Польщі.

Тшаска-Вєчорек додала, що саміт проходитиме у курортному містечку Вісла в горах на півдні Польщі. За її словами, детальний план заходів у Кракові та Величці ще також узгоджується.

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі Броніслав Коморовський 13 червня під час саміту глав держав Центральної Європи, який відбувся у Словаччині, запросив Януковича відвідати Віслу.