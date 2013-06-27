Тюремники не вважають екс-голову Держфінпослуг Волгу VIP-засудженим

Екс-голова Держфінпослуг Василь Волга, який засуджений до п'яти років позбавлення волі і відбуває покарання в Полтавській виправній колонії № 64, в 2016 році отримає право на дострокове звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Полтавського облуправління Державної пенітенціарної служби України Микола Ісаєв.

За його словами, Волга, як й інші засуджені, має право на дострокове звільнення, відсидівши 2/3 призначеного судом терміну.

«Я не вважаю Волгу якимсь VIP-засудженим, як говорять журналісти. Він для нас рядовий засуджений. Він, як і всі, має право на дострокове звільнення після 2/3 терміну, який йому призначив суд. При цьому він повинен за цей термін показати себе з найкращого боку. Я думаю, він сам собі не ворог і поводитиметься добре», - сказав Ісаєв.

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Він зазначив, що документи на дострокове звільнення ув'язненого готує адміністрація установи і передає до суду, який, враховуючи думку наглядової комісії, ухвалює відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня 2012 року Шевченківський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна колишнього голову Держфінпослуг Волгу.

Суд визнав Волгу винним у спробі отримання 500 тис. дол. хабара.

У колонії Волга працює бібліотекарем, як всі засуджені, мешкає в гуртожитку.