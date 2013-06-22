Екс-глава Держфінпослуг Волга працює у колонії бібліотекарем

Про це повідомила головний фахівець зі зв'язків з громадськістю управління Державної пенітенціарної служби у Полтавській області Алла Торяник.

За її словами, Волгу було переведено до Полтавської виправної колонії № 64 з Київського слідчого ізолятора 22 березня 2013 року і, як усі засуджені, він проживає у гуртожитку і працює бібліотекарем.

Торяник повідомила, що в установі відбувають покарання особи, засуджені вперше за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів. Зараз у колонії відбувають покарання 1172 засуджених.

Колонія спеціалізується на виготовленні металовиробів (сітка металева, огорожа «Єгоза», траверси для ЛЕП); столярних виробів (ящики дерев'яні овочеві); будматеріалів (плити бетонні, шлакоблоки), брикетів паливних, швейних виробів.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня 2012 року Шевченківський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна колишнього голови Держфінпослуг Волгу.

Суд визнав Волгу винним у спробі отримання 500 тис. дол. хабара.

Довідка УНІАН. Загальна площа Полтавської виправної колонії №64 на якій розміщено установа, становить 135500 кв. м. Загальна площа підприємства становить 0,51 га. Полтавська виправна колонія управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Полтавській області (№ 64) поділяється на житлову (51700 кв. м), виробничу (5100 кв. м), господарську зону (20700 кв. м) і військове містечко (15900 кв. м). Житлову зону розподілено на п'ять ізольованих один від одного локальних дільниць ресоціалізації, де розташовано відповідно п'ять гуртожитків казармового типу для проживання засуджених.

У житловій зоні також розташовані: будівля клубу-їдальні, медична частина, дільниця СІЗО посиленого контролю, чергова частина з приміщеннями адміністрації, храм Миколи Чудотворця, банно-пральний комбінат, ДІЗО, кімнати тривалих і короткострокових побачень.

Господарська зона складається з продовольчого і речового складів, овочесховища, підсобного господарства, їдальні для співробітників і кімнати очікування родичів засуджених.