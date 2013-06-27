Корнацький каже, що на його поля сунуть чужі комбайни

Про це, як повідомляє Українська правда, він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Просто зараз у бік села Кам‘яна Балка рухається колона комбайнів "Державної продовольчо-зернової корпорації", ймовірно для того, щоб почати збирати врожай озимої пшениці, яка булі посіяна агрофірмою Корнацьких минулої осені", - пише Корнацький.

"Крім цього, в Первомайську в районі цукрового заводу стоять 5 автобусів, битком набитих співробітниками міліції та бійцями спецпідрозділу "Беркут". На думку працівників агрофірми, правоохоронців зібрали аби "кинути" на людей, які вийдуть захищати врожай і намагатимуться не допустити заходу комбайнів на поля агрофірми", - уточнив він.

"Зараз співробітники агрофірми слідкують за пересуванням чужих комбайнів. Якщо таки буде спроба зібрати пшеницю, то можна відверто казати про по грабунок серед білого дня з боку влади під прикриттям міліції", - заявив опозиціонер.

На тему: Міліція затримала 4 учасників збройного конфлікту на агрофірмі Корнацького

Як повідомляв УНІАН, 18 червня вранці екс-кандидат у народні депутати від ОО ”Батьківщина” в скандальному мажоритарному окрузі №132 Аркадій Корнацький заявив про спробу силового захоплення ТОВ «Агрофірма Корнацьких» . За даними прес-служби Корнацького, ”близько 80 бритоголових братків із пістолетами і помповими рушницями здійснили спробу проникнути на територію підприємства”. Коли охорона і співробітники агрофірми «відбили» першу хвилю загарбників, ті відкрили вогонь з помпової рушниці, одному з працівників потрапили в пах, ще одному – в голову. Всього в результаті конфлікту було госпіталізовано п'ять чоловік. Вдень на прес-конференції Корнацький заявив, що збройний напад кількох десятків молодиків на його агрофірму (село Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області) інспіровано владою і має суто політичний характер. 18 червня Миколаївська облдержадміністрація заявила, що ТОВ «Агрофірма Корнацьких» незаконно займає поля площею близько 1,5 тис. га. Міліція подію в селі Чаусове-2 внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням холодної або вогнепальної зброї), карається позбавленням волі від 3 до 7 років.

Довідка УНІАН. Корнацький – кандидат у мажоритарному окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська обл.) від ВО “Батьківщина”, де ЦВК не змогла встановити результати виборів. У ніч на 2 листопада 2012 року після первинного підрахунку голосів в 132-му окрузі, коли лідирував представник опозиції Корнацький, бійці спецпідрозділу «Беркут» з представниками виконавчої служби вилучили в ОВК оригінали протоколів дільничних комісій для передачі їх до суду. За словами очевидців, правоохоронці силоміць виводили присутніх із приміщення ОВК, били шибки. Пізніше ЗМІ повідомляли, що під час зіткнення постраждали від побоїв, а також від сльозогінного газу, нібито застосованого прихильниками Корнацького, 12 бійців спецпідрозділу. 5 листопада ЦВК прийняла постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах 28 жовтня у п'яти одномандатних округах, зокрема, в окрузі №132.