«Газпром» купив яхту, від якої відмовився Ющенко

Президент України відмовився від розкішної яхти через любов до садівництва. Про це «Бліку» розповіли кримські суднобудівники:

- Ми мріяли побудувати справжню яхту Президента. Щоб, дивлячись на неї, можна було відчувати гордість за нашу державу, - признався Валерій Півнев, глава правління ВАТ «Пріморец». – Але нам сказали, що Віктор Андрійович більше любить садити квіти і дерева.

Унікальний човен кримчани все ж таки побудували. Але у нас вона не залишиться. На цьому тижні яхту продали… російському «Газпрому». Вчора вона відправилася до Росії.

Вартість красуні – 2,3 млн. доларів. І ця цифра могла б бути ще вищою, але росіяни вирішили заощадити на інтер`єрі.

- Для нашого президента ми б зробили все з червоного дерева і дорогої шкіри. А газівники захотіли по-дешевше, - говорить Півнев.

Головна особливість яхти - унікальний титановий корпус.

- Ніхто не вірить, що яхта зроблена в Україні. У всьому світі таких човнів - одиниці, - стверджують майстри.

За словами українських корабелів, схожий човен є у Володимира Путіна, але він важкий, сталевий і набагато повільніший. Можливо, любов до швидкості примусила главу Росії звернути увагу на українські верфі:

- Думаю, скоро ми будуватимемо яхту для Путіна, – признався Півнев.

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