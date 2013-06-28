Янукович сформулював головну вимогу до оновленої Конституції

Президент України Віктор Янукович вважає за необхідне напрацювати таку Конституцію України, яка б відповідала найвищим європейським стандартам.

Про це йдеться у вітанні з Днем Конституції України, текст якого розміщено на сайті Президента.

У вітанні зазначається: «Сімнадцять років тому був прийнятий Основний Закон нашої держави. Цей документ створив могутню основу для розвитку та зміцнення демократичних, соціальних та правових принципів розбудови нашого суспільства. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Конституція несе в собі головну надзвичайно цінну і гуманну ідею про те, що держава функціонує для людини».

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Янукович наголосив: «Досвід усіх років незалежності України засвідчив, що Основний Закон має відповідати сучасним потребам розвитку нашої держави. У межах роботи Конституційної Асамблеї ми повинні напрацювати такий Основний Закон, який би відповідав найвищим європейським стандартам. Головна вимога до оновленої Конституції - це подальша демократизація та дієвість положень нового документу з огляду на нові виклики, які стоять перед нашою країною».

Він висловив упевненість, що «наша спільна робота об’єднає українське суспільство заради закладення фундаменту розвитку сучасної демократичної європейської України».