Янукович сформулював головну вимогу до оновленої Конституції

10:36, 28 червня 2013
Політика
871 0

Янукович виступає за створення такої Конституції, яка б відповідала найвищим європейським стандартам.

Янукович привітав з Днем Конституції

Президент України Віктор Янукович вважає за необхідне напрацювати таку Конституцію України, яка б відповідала найвищим європейським стандартам.

Про це йдеться у вітанні з Днем Конституції України, текст якого розміщено на сайті Президента.

У вітанні зазначається: «Сімнадцять років тому був прийнятий Основний Закон нашої держави. Цей документ створив могутню основу для розвитку та зміцнення демократичних, соціальних та правових принципів розбудови нашого суспільства. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Конституція несе в собі головну надзвичайно цінну і гуманну ідею про те, що держава функціонує для людини».

На тему: Венеціанська комісія - про референдум: зміни у Конституцію має вносити ВР

Янукович наголосив: «Досвід усіх років незалежності України засвідчив, що Основний Закон має відповідати сучасним потребам розвитку нашої держави. У межах роботи Конституційної Асамблеї ми повинні напрацювати такий Основний Закон, який би відповідав найвищим європейським стандартам. Головна вимога до оновленої Конституції - це подальша демократизація та дієвість положень нового документу з огляду на нові виклики, які стоять перед нашою країною».

Він висловив упевненість, що «наша спільна робота об’єднає українське суспільство заради закладення фундаменту розвитку сучасної демократичної європейської України».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter