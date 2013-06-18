Венеціанська комісія - про референдум: зміни у Конституцію має вносити ВР

09:58, 18 червня 2013
Політика
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Венеціанська комісія вважає, що ухвалення конституційних змін на референдумі може завдати шкоди законності в Україні.

Венеціанська комісія / Фото: venice.coe.int

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненій офіційній позиції Венеціанської комісії щодо Закону «Про всеукраїнський референдум», ухваленого Верховною Радою у листопаді 2012 року.

“Можливість ухвалювати Конституцію на референдумі, скликаному за народною ініціативою, здається, не передбачена чинною Конституцією України”, - зазначається у позиції Венеціанської комісії, оприлюдненій на її сайті.

“Надання дозволу на національний референдум за народної ініціативи щодо нової Конституції чи змін до Конституції... зроблять можливим уникнення вимог кваліфікованої більшості у Верховній Раді. Комісія щиро вірить, що це буде шкідливим для конституційної стабільності та законності в Україні”, - продовжується у документі.

Венеціанська комісія зазначає, що і в своїх попередніх висновках щодо проектів законів про референдум в Україні наголошувала на тому, що і зміни до Конституції, і навіть ухвалення нової Конституції мають відбуватися за процедурою, що встановлена чинним Основним Законом. При цьому, зазначає Венеціанська комісія, вимога конституційної більшості голосів у Верховній Раді на підтримку таких змін чи нової Конституції має зберігатися.

Венеціанська комісія оцінила закон про національний референдум на запит голови Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Андреса Геркеля.

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