ЗМІ: У США прийняли рішення про небажаність в'їзду Тягнибока і Мірошниченка

Держдепартамент США прийняв рішення про небажаність в'їзду в Штати нардепів від «Свободи» Олега Тягнибока та Ігоря Мірошниченка. Про це, з посиланням на джерело в дипколах, повідомляє газета «Сегодня». За словами джерела, рішення було прийняте на початку року. «Центр Візенталя (одна з провідних єврейських організацій США) включив Тягнибока і Мірошниченка в список головних антисемітів світу, а після приходу Керрі в Держдеп звернувся туди з проханням внести свободівців до списку осіб, чиє перебування в США є небажаним. Центру Візенталя повідомили, що питання вирішено позитивно. Про це сказали Кличку під час його поїздки до Штатів в лютому, днями мали сказати і Арсенію Яценюку», - зазначає джерело.

Посольство США заявило: «Виходячи із закону про захист приватної інформації, посольство подібні чутки не коментує». Як і джерело видання у фракції УДАР: «Ця тема розганяється на міжнародному рівні, але про санкції від нашого лідера я не чув».

Нардеп-свободівець Ігор Мірошниченко вважає інформацію про санкції провокацією: «У нас такої інформації немає. МЗС свідомо дискредитує "Свободу". «Свобода» не є антисемітською партією. Ні мої заяви, ні заяви Олега Тягнибока не ​​були ксенофобськими, і тому заборона на наш в'їзд до США або будь-яку іншу країну є абсурдом».

У той же час, за словами джерела в дипколах, Держдеп не повідомляє про подібні вердикти тим, кого вони стосуються: «Це не відкрите рішення на кшталт списку Магнітського. Навіть не обов'язково воно має бути формалізоване у вигляді інструкції. Такі рішення стають відомі, коли фігуранти звертаються за візами або намагаються в'їхати».

За словами Ігоря Мірошниченка, він у США жодного разу не їздив, але Олег Тягнибок був там протягом останніх місяців. Коли саме, Мірошниченко не згадав, проте в пресі про поїздку лідера «Свободи» у Штати востаннє писалося рік тому, у червні 2012 року, - зазначає газета.