Мороз: Влада намагається підлаштувати Конституцію під власні потреби

Як ідеться у його привітанні у Facebook з нагоди Дня Конституції, «голосування 28 червня 1996 року за зміст Конституції України поклало край зазіханням Президента і його оточення на юридичне оформлення власної диктатури».

За його словами, “Конституція ухвалена всупереч волі Президента, але саме так, як передбачено в правовій державі”.

Мороз вважає, що Україна “не наблизилась до стану, передбаченого статтею 1 Конституції (суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава), не через зміст Основного Закону, а з причини спотворення його практикою державного управління”.

Він вважає, що “продовжуються намагання влади (тобто, крупного бізнесу) підлаштувати норми Конституції під свої потреби, маскуючи їх то нормами безпосередньої демократії, то правом народу на законотворчість, то іншими (зовні благозвучними) деклараціями”. “Зрілість громадянського суспільства, його активу, політичних партій, відповідальність парламенту проходить перевірку в ці дні, через 17 років після прийняття Конституції України”, - йдеться у привітанні.

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Мороз зазначає, що “завдання всіх небайдужих людей зводиться до збереження суті конституційного ладу, вдосконалюючи Основний Закон лише тими положеннями, які відповідають інтересам громадянства, кожної людини в Україні”.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Конституційна асамблея прийняла за основу проект концепції змін до Конституції і взяла його на доопрацювання.

Після засідання Конституційної асамблеї радник Президента України - керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації АПУ, секретар асамблеї Марина Ставнійчук повідомила, що на засіданні точилась дискусія, серед іншого, на тему моделі влади в Україні. Лунали пропозиції, зокрема, про парламентсько-президентську модель влади, яка є у тексті концепції, озвучувалась модель президентської республіки і на противагу їй - модель парламентської республіки.

Також, за словами Ставнійчук, обговорювалось питання двопалатного парламенту та розвиток парламентаризму.

“Тому ми дійшли згоди в тому, що проект потрібно доопрацювати, і що він має виглядати як цілісний документ. А для цього потрібен час. Мають попрацювати над узагальненням проекту комісії. Будуть працювати не лише члени Конституційної асамблеї, а й інші провідні конституціалісти”, - сказала Ставнійчук.

Вона зауважила, що до 15 вересня комісії та члени Конституційної асамблеї мають напрацювати пропозиції безпосередньо до “живого тексту з тим, щоб його якісно наповнити”.

“Дається місяць на узагальнення координаційному бюро і редакційній комісії і, я думаю, що на кінець жовтня ми вже зможемо вийти на той проект концепції, який схвалить Конституційна асамблея”, - сказала Ставнійчук.

Вона не виключила, що до того часу може відбутися засідання Конституційної асамблеї або ціла низка заходів у межах роботи асамблеї, зокрема, щодо судоустрою, правосуддя та інших проблемних питань, які насамперед пов’язані з євроінтеграцією.