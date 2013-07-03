Президія ВР Криму вважає абсурдною вимогу «Свободи»

Про це йдеться в заяві кримського спікера Володимира Константинова, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Заява (ВО «Свобода» - УНІАН) демонструє цілковите ігнорування його авторами волевиявлення кримчан, які на референдумі 1991 року висловилися за відновлення Автономної Республіки Крим, а також норм чинного законодавства», - наголосив кримський спікер.

Президія нагадує, що, згідно зі статтею 48 Конституції АРК, статус і повноваження автономії та її органів влади гарантуються державою, а будь-які їх зміни можливі тільки за рішенням парламенту автономії на підставі рішення республіканського (місцевого) референдуму. «Тому вимога представників ВО "Свобода" винести на всеукраїнський референдум питання про скасування автономного статусу Криму є юридично неграмотною, такою, нереалізовуваною і абсурдною», - сказано в заяві.

Раніше представник ВО «Свобода» Ігор Швайка заявив у ЗМІ, що його політсила має намір добиватися проведення всеукраїнського референдуму про скасування автономного статусу Криму і спеціального статусу Севастополя. На його думку, Крим повинен стати Таврійською областю.