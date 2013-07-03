Янукович подякував президентам Польщі та Словаччини за реверс

Президент України Віктор Янукович подякував Президенту Польщі Броніславу Коморовському та Президенту Словацької Республіки Івану Гашпаровичу за підтримку в питаннях енергетичної безпеки.

Про це глава Української держави сказав під спільної прес-конференції після завершення засідання президентів країн Вишеградської четвірки та України в місті Вісла, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

«Ми задоволені цією співпрацею», - сказав Янукович, коментуючи питання енергетичної безпеки, які обговорювалися під час зустрічі.

«Диверсифікація постачання газу, яка буде в Україні, в цілому сприятиме економікам наших країн», - сказав Президент.

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У свою чергу Президент Польщі Броніслав Коморовський зазначив, що під час зустрічі йшлося про підписання меморандуму щодо створення газового ринку країн Вишеградської четвірки.

«Це важливо з точки зору енергетичної безпеки наших держав, а також з точки зору дешевшої купівлі енергоносіїв. Це цікавий досвід і з точки зору ситуації України в питаннях енергетичної безпеки і транспортування газу», - сказав Коморовський.