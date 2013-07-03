Опозиція у ВР оголосила свій ультиматум

Народний депутат від “Батьківщини” Сергій Соболєв заявляє, що опозиційні фракції не братимуть участі у голосуваннях за законопроекти, доки не буде законного рішення щодо депутатських повноважень Павла Балоги й Олександра Домбровського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Соболєв сказав у своєму виступі у парламенті.

Він зазначив, що є два судові рішення — щодо визнання Домбровського та Балоги депутатами і щодо позбавлення їх цього статусу.

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“Це зайве свідчення того, що відбувається в судовій системі, яка повністю залежна від Януковича та Адміністрації Президента”, - сказав він.

“До тих пір, поки не будуть відновлені права, народні депутати, хто був позбавлений своїх повноважень незаконно, три фракції не будуть брати участь у голосуванні до тих пір, поки не буде ухвалено законне рішення”, - наголосив Соболєв, і додав, що в першу чергу, ця ситуація залежить від голови ВР Володимира Рибака.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адмінсуд за позовом колишнього депутата Юрія Кармазіна визнав неможливим встановити результати виборів у двох округах - №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область), незважаючи на те, що ЦВК визнала обраними в цих округах і зареєструвала народними депутатами, відповідно, Домбровського і Балогу, після чого вони склали присягу.

ВАСУ скасував постанови ЦВК у частині реєстрації зазначених народних депутатів і визнав відсутність у них статусу і повноважень народних депутатів.

11 червня Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав голову Верховної Ради Рибака вилучити посвідчення і картки для голосування депутатів Домбровського і Павла Балоги.

Сьогодні, 3 липня, голова Верховної Ради України Рибак доручив анулювати картки для голосування Домбровського та Балоги, припинити нарахування їм відповідних виплат, а також припинити повноваження їхніх помічників-консультантів.