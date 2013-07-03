Домбровський: завершено перший етап нейтралізації опозиції у ВР

Народний депутат України Олександр Домбровський переконаний, що оголошенням блокувати картки для голосування його самого та депутата Павла Балоги влада завершила перший етап повної нейтралізації будь-яких дій спротиву опозиції у Верховній Раді.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Домбровського.

“Не дивлячись на те, що, з одного боку, влада порушила і Конституцію, і цілий перелік законів, з іншого боку їй потрібно зробити комплімент, тому що сьогодні достатньо технологічно вона створила і володіє інструментами, які повністю нейтралізують діяльність опозиції”, - зазначив депутат.

Зокрема, на його думку, це механізм виїзного засідання, який нині легітимізовано.

“І на будь-які радикальні дії опозиції у залі парламенту – блокування трибуни, або інші – у влади є чітка відповідь: «ми проводимо засідання на Банковій і приймаємо ті рішення, які нам потрібні». Більше того, для влади набагато простіше і легше повести закрите засідання на Банковій, ніж домовлятися, переконувати і голосувати в парламентській залі складні закони.

Другий інструмент, який сьогодні продемонстровано – щодо позбавлення народних депутатів депутатських повноважень”, - сказав Домбровський.

На його думку, опозиція має сформувати своє рішення: в який спосіб реагувати на те, що відбулося в парламенті.

“До осені, коли у влади є такі інструменти як позбавлення мандатів, виїзні засідання і скупівля «тушок», вони можуть зробити дії з боку опозиції абсолютно неефективними. Сьогодні перед об’єднаною опозицією стоїть виклик – які кроки вона здатна продемонструвати”, - резюмував Домбровський.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адмінсуд за позовом колишнього депутата Юрія Кармазіна визнав неможливим встановити результати виборів у двох округах - №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область), незважаючи на те, що ЦВК визнала обраними в цих округах і зареєструвала народними депутатами, відповідно, Домбровського і Балогу, після чого вони склали присягу.

ВАСУ скасував постанови ЦВК у частині реєстрації зазначених народних депутатів і визнав відсутність у них статусу і повноважень народних депутатів.

11 червня Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав голову Верховної Ради Володимира Рибака вилучити посвідчення і картки для голосування депутатів Домбровського і Балоги.

Сьогодні, 3 липня, Рибак доручив анулювати картки для голосування Домбровського та Балоги, припинити нарахування їм відповідних виплат, а також припинити повноваження їхніх помічників-консультантів.