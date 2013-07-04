Лукаш склала присягу члена ВРЮ

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак нагадав, що сьогодні Президент України Віктор Янукович призначив Лукаш міністром юстиції, а відповідно до законодавства, міністр за посадою є членом Вищої ради юстиції.

На тему: Лавринович очолив Вищу раду юстиції

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, Президент України своїм указом звільнив Олександра Лавриновича з посади міністра юстиції і призначив на його місце Лукаш, звільнивши її з посади Міністра кабінету міністрів.