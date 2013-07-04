Лукаш склала присягу члена ВРЮ
16:21, 04 липня 2013Політика
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Міністр юстиції України Олена Лукаш склала присягу члена Вищої ради юстиції, передає кореспондент УНІАН.
Лукаш увійшла до ВРЮ слідом за Лавриновичем
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак нагадав, що сьогодні Президент України Віктор Янукович призначив Лукаш міністром юстиції, а відповідно до законодавства, міністр за посадою є членом Вищої ради юстиції.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, Президент України своїм указом звільнив Олександра Лавриновича з посади міністра юстиції і призначив на його місце Лукаш, звільнивши її з посади Міністра кабінету міністрів.
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