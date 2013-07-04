Янукович розповів суддям, що їхні рішення системно ігнорують

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович, виступаючи на церемонії складення присяги суддями, вперше призначеними на посаду.

Він закликав звернути увагу на стан виконання судових рішень в державі. За його словами, ігнорування судових рішень стимулюють поширення у суспільстві неповаги до суду та його рішень, підривають правові засади діяльності судових органів, а отже, і самої державності.

Також він наголосив, що актуальними залишаються питання зменшення навантаження на суддів, скорочення строків розгляду справ, забезпечення єдності судової практики, підвищення рівня доступності правосуддя та більшої поінформованості суспільства про діяльність суду.

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“Необхідним є також подальше удосконалення правового механізму, який забезпечить реальну незалежність суддів. Зміцнення незалежності суддів – одна з ключових умов для розвитку українського правосуддя та його перетворення у дієвий інститут захисту прав громадян”, - сказав Президент.

Янукович вважає, що особлива увага в цьому плані має бути приділена випадкам тиску на суддів, спробам поставити під сумнів законність та обґрунтованість судових рішень, втрутитися в діяльність судді із розгляду справ.

“Будь-які спроби впливу на суд мають отримувати належну та сувору оцінку з боку правоохоронних органів та органів суддівського самоврядування. Маємо пам’ятати, що справедливим та неупередженим суд може бути лише тоді, коли незалежність суддів не тільки декларується, а й реально забезпечується державою”, - підкреслив глава держави.

Він нагадав, що в Україні продовжується реформування судової системи та пов’язаних із нею сфер суспільних відносин. “Нашим пріоритетом є утвердження європейської моделі судочинства. Першочерговим вважаю внесення до Конституції України змін, які відповідно до європейських та міжнародних стандартів дозволять гарантувати незалежність суду”, - сказав він.

Янукович зазначив, що ці зміни покликані змінити існуючу процедуру призначення та звільнення суддів, зменшити роль політичних суб’єктів та наділити основними повноваженнями у вирішенні питань стосовно суддів органи, де більшість складатимуть самі судді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент пообіцяв внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо внесення змін до Конституції, які стосуються судової системи.