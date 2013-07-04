ВР ухвалила низку святкових постанов і закрилася

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема депутати підтримали постанову про відзначення 1120-річчя заснування міста Ужгорода. За цю постанову проголосував 231 народних депутатів із 334 зареєстрованих у сесійній залі.

Також депутати ухвалили постанову про вшанування пам’яті Лесі Українки у зв’язку зі 100-річчям з дня її смерті. За цю постанову проголосували 315 народних депутатів із 344 зареєстрованих у сесійній залі.

Депутати ухвалили постанову про відзначення 70-річчя визволення від німецько-фашистських загарбників міста Слов’янська та Слов’янського району Донецької області. За це рішення проголосували 232 народних депутатів із 339 зареєстрованих у сесійній залі.

Депутати підтримали постанову про відзначення 70-річчя визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників. Це рішення було підтримано 233 народними депутатами із 337 зареєстрованих у сесійній залі.

Депутати ухвалили постанову про відзначення 75-річчя утворення Запорізької області. За це проголосували 235 із 333 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Натомість депутати не підтримали постанову про відзначення 50-річчя з дня відкриття Північно-Кримського каналу. За це проголосували лише 216 із 336 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі

Також депутати не підтримали проект постанови про відзначення 50-річчя Донецького заводу холодильників (нині “Публічне акціонерне товариство НОРД”). За це рішення проголосував лише 221 народний депутат із 335 зареєстрованих у сесійній залі. Голова ВР намагався поставити це питання на голосування вдруге, проте воно знову не знайшло підтримки депутатів, які віддали за нього лише 219 голосів.

Кілька депутатів від опозиції та ПР виступили з пропозиціями припинити дискредитацію парламента розглядом "святкових" постанов замість важливих економічних питань, після чого Володимир Рибак о 22.40 закрив вечірнє засідання.