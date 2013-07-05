У Верховну Раду прибули Азаров і всі міністри

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час Години запитань до уряду обговорюватимуться питання про перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, про початок вступної кампанії та про хід збору урожаю.

Під час представлення головою ВР Володимиром Рибаком міністра освіти та науки Дмитра Табачника деякі депутати від опозиції кричали: “Ганьба!”. Рибак закликав депутатів поважати членів уряду.

Як відомо, сьогодні має відбутися закриття другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання.