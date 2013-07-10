УДАР: влада приховує дані про тендери

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу».

Загалом, як заявили в партії, внаслідок ухваленого минулого року провладною більшістю та підписаному Президентом закону про держзакупівлі, з-під контролю громадськості щороку буде виводитися щонайменше 250 млрд грн.

«Тепер громадяни навіть не знатимуть, коли, що і за скільки купуватимуть чиновники за ці кошти. Державні закупівлі завжди були сферою особистих інтересів корупційних можновладців, однак діючий на сьогодні закон про державні закупівлі є вершиною корупційності – від громадського контролю приховано більшість інформації про витрачання державних коштів», - наголошують в партії.

В «УДАРі» нагадали, що закон, ухвалений минулого року, дозволяє державним підприємствам не публікувати у "Віснику державних закупівель" дані про свої закупівлі за власні кошти, а провладні депутати кілька разів розширювала перелік держструктур, які можуть проводити закупівлі без тендерних процедур. Таким чином, якщо за перше півріччя 2012 року було оприлюднено інформацію про тендери на суму понад 307 млрд грн, то цього року - лише про 131,94 млрд грн.

«Створення нової системи розкрадання коштів під час державних закупівель почали визнавати і у самій владі. Так, за повідомленням СБУ, виведення закупівель підприємств за власні кошти з-під дії закону та інші зміни до тендерного законодавства призвели до того, що від 50 до 75% бюджетних асигнувань під час процедури держзакупівель освоюється з численними порушеннями. Через корупційні оборудки у сфері держзакупівель збитки видаткової частини держбюджету становлять 10-15% (35-52,5 млрд. гривень) щорічно», - підкреслили в партії.

Тому «УДАР» наполягає на необхідності ухвалення опозиційного законопроекту, який пропонує зобов’язати державні підприємства звітувати про всі свої закупівлі. Зокрема, підприємства мають публікувати дані про предмет та ціну закупівлі, а також про постачальника.