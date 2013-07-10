В Азарова зрозуміли, що заявою про спецмита Росія тисне на Україну

Росія не обговорювала з Україною питання про можливість введення заходів у відповідь на дію спеціальних мит на імпорт автомобілів. Таким чином, заява РФ про можливість введення спецмит на імпорт з України шоколаду, скла і вугілля є елементом тиску, вважає урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П’ятницький.

У коментарі УНІАН він зазначив, що, якщо заява Туреччини про можливість введення заходів у відповідь на спецмита на імпорт автомобілів виглядає як запрошення до діалогу, то дії Росії – як тиск для досягнення бажаного результату.

“Зі сторони Росії - це дещо інший крок по суті. Позиція Туреччини – це, скоріше, запрошення до діалогу. А позиція, про яку оголосила Росія, – це елемент тиску”, - заявив П’ятницький.

При цьому він зазначив, що Росія, як член Митного союзу, самостійно не може ухвалювати рішення про введення спецмит, оскільки вони діятимуть для всіх членів МС.

Також П’ятницький повідомив, що питання про застосування Україною захисних заходів, зокрема, спецмит на імпорт автомобілів, квот на імпорт коксівного вугілля, по претензіях членів СОТ будуть розглянуті 11 липня Радою з торгівлі товарами цієї організації.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація планує оподаткувати додатковими спеціальними митами імпорт з України вугілля, шоколаду і скла у відповідь на введення Києвом спеціальних мит на імпорт автомобілів.

РФ направила до Світової організації торгівлі повідомлення, в якому заявила про те, що автомобільний податок в Україні вдарить по російському експорту автомобілів на суму 328 млн дол. і не залучить 36 млн дол. податків. Щоб компенсувати збитки, Росія залишає за собою право стягувати мита у розмірі 0,1 євро за 1 кг українського шоколаду, 54% - на імпорт вугілля і 15% - скла.

Мита можуть набути чинності після узгодження з Митним союзом, до якого входять також Казахстан і Білорусь.

Нагадаємо, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см.

Верховна Рада України 4 липня 2013 року ухвалила закон про введення утилізаційного збору.

З 1 вересня 2012 року Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. Збір було введено з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу Російської Федерації до СОТ.