ЗМІ: Митний союз готує санкції щодо українського експорту

Росія готова застосувати до України економічні санкції з метою захисту своєї автомобільної промисловості. Підвищені мита, які має намір ввести Митний союз, торкнуться українського шоколаду, цукру, флоат-скла, а також кам'яного вугілля. Москва вже попередила про свої наміри Світову організацію торгівлі, пояснивши ці дії прагненням компенсувати збиток у розмірі $ 36,1 млн від введення Україною спеціального мита на імпорт автомобілів. Для нашої країни це невелика сума, але санкції завдадуть істотного удару по ряду галузей економіки, попереджають підприємці, - зазначає Комерсант-Україна.

Стягнення України спеціального мита на весь імпорт автомобілів змусило Митний союз приступити до введення відповідних економічних санкцій. Відповідне повідомлення Росія вчора зареєструвала в раді з торгівлі товарами СОТ. У заяві йдеться, що збиток РФ, виходячи з даних зовнішньої торгівлі за 2012 рік, оцінено в $ 36,1 млн на рік. Для його компенсації запропоновано підвищити або ввести мита на ряд української продукції, що ввозиться в РФ.

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Росія вирахувала свій збиток аналогічним чином - шляхом множення ставок мит на суму експорту автомобілів в Україну в 2012 році ($327,6 млн). Компенсувати цей збиток Москва розраховує шляхом зупинення поступок на ряд товарних позицій в рамках ст. 8.2 угоди про гарантії СОТ. Ставки мит на ввезення з України шоколаду та інших продуктів з вмістом какао-бобів, а також на цукор пропонується підвищити на 0,1 євро / кг. У відношенні поставок термополірованого скла (флоат) вводиться додаткове мито в розмірі 15%, а щодо кам'яного вугілля - 54%. Таке підвищення мит призведе до зростання митних надходжень на $36,2 млн на рік, підрахували в мінекономрозвитку Росії, що адекватно збитку від дій української влади. Одночасно Росія, яка захищає свій автомобільний ринок, може зазнати санкцій з боку ЄС.

У ЄЕК не вперше заявляють про незгоду з підвищенням Україною мит, але раніше не говорили про можливість введення заходів у відповідь.

Дії Росії стали несподіванкою для українських чиновників. "Я зараз перебуваю на переговорах у Москві, однак щодо цього рішення з нами ніхто не радився. Будемо розбиратися", - заявив урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, країнами СНД і ЄврАзЕС Валерій Мунтіян.

І хоча ставки мит в РФ розрахували виходячи із втрат своїх виробників, для України ускладниться доступ і на ринки Білорусії і Казахстану, які ще не є членами СОТ. За оцінкою експертів, це призведе до скорочення експорту продукції ряду галузей економіки України. "Введення додаткового мита - серйозний удар по нашому експорту. Поки важко прогнозувати, але наші поставки в Росію однозначно суттєво скоротяться", - сказав президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк. Обсяг додаткових платежів складе близько $ 13,5 млн.

Найбільших втрат зазнають шахти. "У нас дуже багато сортового антрациту експортується до Росії. Тому введення мита означає проблеми для вугільної галузі України", - зазначає колишній комерційний директор Sadovaya Group Олександр Мірошник.

За словами радника юрфірми "СаєнкоХаренко" Наталії Микольської, припинення поступок в односторонньому порядку без відповідного рішення органу з врегулювання суперечок СОТ, що підтверджує факт порушення з боку України, залишає багато питань. «Цікаво, що ЄС і Японія, які також висловили свою стурбованість щодо введених Україною заходів, поки утримуються від подібних дій", - відзначає юрист.

Список держав, які тепер можуть ввести відповідні заходи проти України, відомий. У 2012 року великими експортерами легкових автомобілів в Україні були такі країни-члени СОТ, як Південна Корея (на $310,9 млн), США ($160,8 млн), Китай ($99,8 млн), Таїланд ($38,8 млн) та Індія ($15,9 млн).