Ігор Марков може поповнити лави нардепів, у яких забрали мандати

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гончаренко написав у своєму особистому блозі.

«Чотири народних депутати рішеннями суду вже позбавлені депутатських повноважень. І, я вважаю, що було б правильно, щоб пан Марков став п'ятим», - пише він.

«Поясню, чому я зробив це зараз, а не після виборів у листопаді минулого року, відразу після безмежній виборчої кампанії, яку він вів у Київському районі. Підкуп виборців, бандитські напади на активістів мого штабу - мій опонент на виборах не гребував нічим», - пише заступник голови облради.

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За його словами, він уважно стежив за діяльністю Маркова в парламенті. Згідно з даними Гончаренка, Марков за більш як 7 місяців роботи з 53 засідань ВР відвідав лише 27. Не зробив жодного депутатського запиту і не вніс жодної поправки. «Натомість - кілька бійок і кілька інтерв'ю на підконтрольних одеських медіа», -зазначає Гончаренко.

Він вважає, що Марков забув про свої передвиборні обіцянки та ігнорує численні звернення до нього виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, Ігор Марков у прямому ефірі одеського телеканалу «АТВ» заявив, що жодної реакції на дії Гончаренко у нього не буде.

«Насправді, Гончаренко залишився вірний собі і за гроші робить те, що йому говорять. Тому в даному разі я це оцінюю як спробу через мене натиснути на позицію мого брата, який зайняв дуже жорстку, принципову позицію щодо одного з народних депутатів, який сьогодні намагається вкрасти величезну територію у нашого рідного міста. Я переконаний, що одесити будуть на нашому боці», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Ігор Марков - лідер партії «Родина» і заступник голови облради Олексій Гончаренко (Партія регіонів) балотувалися до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №133 у Київському районі Одеси. Марков здобув перемогу, набравши 26,6% голосів виборців. Гончаренко був на другому місці, набравши 20,46% голосів.