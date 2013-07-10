Яценюку подарували дві морквини на суді у справі Тітушка

Як передає кореспондент УНІАН, присутні в залі засідання люди, які прийшли підтримати Тітушка, вручили Яценюку дві морквини, пояснивши, що це для нього вітаміни.

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Яценюк подякував і не відмовився прийняти такий подарунок.

Разом з тим, не всі журналісти змогли потрапити в зал судових засідань через велику кількість прихильників Тітушка, частина представників ЗМІ залишилися в коридорі.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня під час мітингу опозиції невідомі в спортивних костюмах до крові побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «КоммерсантЪ-Украина» Влада Соделя. Це відбувалося на очах міліціонерів, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу.

У справі про напад на журналістів судитимуть чотирьох чоловік.