На виборах у Севастополі переміг мільярдер

На проміжних виборах до Верховної Ради в 224 окрузі в Севастополі переміг мільярдер Вадим Новинський.

Такими є результати обробки ЦВК 100% протоколів, повідомляє Українська правда.

Новинський набрав 53,41%, комуніст Василь Пархоменко – 32,19%, самовисуванець Василь Зеленчук – 6,42% і єдиний кандидат від опозиції Дмитро Білоцерковець – 3,35%.

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Водночас, зазначає видання, окружна виборча комісія не змогла скласти підсумковий протокол у зв’язку з технічними проблемами в електронній системі ЦВК. Тому комісія одноголосно проголосувала за оголошення перерви до 16:00 понеділка.

Як повідомлялося, 7 липня на 224 окрузі в Севастополі відбулися проміжні вибори народного депутата на місце Павла Лебедєва, який став міністром оборони. Вибори відзначились низькою явкою.