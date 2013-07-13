Кабмін призначив антикорупційного уповноваженого

Кабінет міністрів України призначив Андрія Богдана урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

Відповідне розпорядження Кабміну від 11 липня розміщене на сайті уряду. Нагадаємо, до лютого 2011 р. Богдан був заступником міністра Кабінету міністрів - уповноваженим з питань антикорупційної політики. У лютому 2011 р. посаду було ліквідовано. Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 6 червня 2013 р. підписав Закон № 224-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики», ухвалений парламентом 14 травня.

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