Партія регіонів чекає пропозиції від Яценюка

12:33, 03 грудня 2007
Політика
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Богатирьова назвала пріоритет

Раїса Богатирьова, Василь Кисельов та Інна Богословська спілкуються під час пленарного засідання ВР. Київ, 29 листопадаКандидат на посаду голови Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не звертався до фракції Партії регіонів з пропозицією провести зустріч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

«До нас офіційно Арсеній ЯЦЕНЮК не звертався», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА, додавши, що немає навіть відповідного рішення з боку НУ-НС, і нагадала, що засідання фракції НУ-НС відбудеться сьогодні ввечері.

Водночас вона повідомила, що у разі надходження відповідних пропозицій фракція Партії регіонів зустрінеться з А.ЯЦЕНЮКОМ.

Р.БОГАТИРЬОВА запевнила, що фракція Партії регіонів буде зустрічатися з усіма кандидатами на посаду голови ВР, наголосивши, що пріоритетом для «регіоналів» є те, щоб людина була професійно підготовлена і б могла організувати роботу як парламентської більшості, так і опозиції та сприймалась досить толерантно усіма політичними силами.

Відповідаючи на запитання, чи буде Партія регіонів пропонувати свого кандидата, Р.БОГАТИРЬОВА повідомила, що це питання поки що не обговорювалось на засіданні фракції.

 

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