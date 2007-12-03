Партія регіонів чекає пропозиції від Яценюка

Кандидат на посаду голови Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не звертався до фракції Партії регіонів з пропозицією провести зустріч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

«До нас офіційно Арсеній ЯЦЕНЮК не звертався», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА, додавши, що немає навіть відповідного рішення з боку НУ-НС, і нагадала, що засідання фракції НУ-НС відбудеться сьогодні ввечері.

Водночас вона повідомила, що у разі надходження відповідних пропозицій фракція Партії регіонів зустрінеться з А.ЯЦЕНЮКОМ.

Р.БОГАТИРЬОВА запевнила, що фракція Партії регіонів буде зустрічатися з усіма кандидатами на посаду голови ВР, наголосивши, що пріоритетом для «регіоналів» є те, щоб людина була професійно підготовлена і б могла організувати роботу як парламентської більшості, так і опозиції та сприймалась досить толерантно усіма політичними силами.

Відповідаючи на запитання, чи буде Партія регіонів пропонувати свого кандидата, Р.БОГАТИРЬОВА повідомила, що це питання поки що не обговорювалось на засіданні фракції.