Представники БЮТ пікетують Секретаріат Президента і Кабмін

Представники БЮТ пікетують Секретаріат Президента України і Кабінет міністрів з вимогою створити слідчу комісію по розслідуванню діяльності мера Харкова Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Як передає кореспондент УНІАН, невеликі групи людей під прапорами Блоку Юлії Тимошенко пікетують Секретаріат Президента з боку вул.Банкової та центральний вхід до Кабміну.

З гучномовця під Секретаріатом Президента лунають гасла відправити у відставку М.ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА.

Пікетувальники вимагають від Секретаріату Президента вжити термінових заходів щодо «звільнення окупантів Харкова».