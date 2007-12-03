Підприємці написали Президенту, якого уряду вони хочуть

Асоціація підприємців та промисловців висловлює занепокоєння з приводу ситуації “в таборі демократичних сил”. Про це йдеться в переданому УНІАН листі, що адресований Президентові України, за підписом президента Асоціації підприємців та промисловців – постачальників товарів, робіт та послуг для державних потреб Володимира ДОБРОСКОКА.

“Як так виходить, – запитують автори листа, – що шантажисти та дрібні політикани диктують свою волю цілій президентській партії? (мова йде про колишніх “непідписантів” коаліційної угоди. – Ред.) Чому керівник Секретаріату Президента перебирає на себе функції Глави держави, веде закулісні переговори з Партією регіонів і розвалює демократичну коаліцію у Вас на очах?”

“Саме парламентська більшість на основі БЮТ та НУ–НС відповідає сучасним викликам України, – ідеться в листі. – І тільки формування нового професійного уряду на основі демократичних сил дасть змогу покласти край корупції, управлінській безпардонності, податковому рекету, свавіллю чиновників та знущанню над національним бізнесом”.

Асоціація закликає Президента невідкладно “втрутитися в ситуацію, сказати своє слово і забезпечити голосування НУ–НС за нового спікера та прем’єр-міністра”. Можливий провал демократичної коаліції, вважають автори листа, “поставить крапку на європейських шансах України, відкине державу на десятки років”.