Луценко нагадує Ющенку історію з Папою Римським

13:46, 03 грудня 2007
Політика
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Реакція на нагородження Колеснікова

Юрій Луценко
Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає «грубою політичною помилкою» нагородження члена Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА орденом "За заслуги" II ступеня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», за словами Ю.ЛУЦЕНКА, «питання навіть не у кримінальних справах, у яких фігурував пан КОЛЕСНІКОВ. Питання у ролі екс-голови Донецької обласної ради КОЛЕСНІКОВА в розпалюванні сепаратизму, громадянського протистояння в Україні. Прикладом цього, зокрема, є події жовтня 2004 року, коли кандидата в президенти ЮЩЕНКА зустрічали в Донецьку з карикатурами в есесівській формі та масовими хуліганськими діями. Апогеєм такої політики став сепаратистський «сходняк» в Сєвєродонецьку, де яскравою фігурою вкотре був Борис КОЛЕСНІКОВ. Тільки цих двох подій було б достатньо, аби в річницю референдуму проголошення незалежності України не відзначати подібного діяча».

Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що «авторитет інституції Пап римських свого часу надзвичайно занепав через введення практики продажу індульгенцій різним злодіям, шахраям та вбивцям. І лише після відміни такої ганебної практики авторитет Папи римського знову зріс до належної висоти. Можливо, ця історична довідка стала б гарним уроком для тих, хто сьогодні готує подібні укази Президента України».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом нагородив Б.КОЛЕСНИКОВА “за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток України, вагомі досягнення в трудовій діяльності, багаторічну добросовісну працю і з нагоди річниці підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року Акту проголошення незалежності України» орденом «За заслуги» II ступеня.

 

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