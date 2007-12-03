Луценко нагадує Ющенку історію з Папою Римським

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає «грубою політичною помилкою» нагородження члена Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА орденом "За заслуги" II ступеня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», за словами Ю.ЛУЦЕНКА, «питання навіть не у кримінальних справах, у яких фігурував пан КОЛЕСНІКОВ. Питання у ролі екс-голови Донецької обласної ради КОЛЕСНІКОВА в розпалюванні сепаратизму, громадянського протистояння в Україні. Прикладом цього, зокрема, є події жовтня 2004 року, коли кандидата в президенти ЮЩЕНКА зустрічали в Донецьку з карикатурами в есесівській формі та масовими хуліганськими діями. Апогеєм такої політики став сепаратистський «сходняк» в Сєвєродонецьку, де яскравою фігурою вкотре був Борис КОЛЕСНІКОВ. Тільки цих двох подій було б достатньо, аби в річницю референдуму проголошення незалежності України не відзначати подібного діяча».

Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що «авторитет інституції Пап римських свого часу надзвичайно занепав через введення практики продажу індульгенцій різним злодіям, шахраям та вбивцям. І лише після відміни такої ганебної практики авторитет Папи римського знову зріс до належної висоти. Можливо, ця історична довідка стала б гарним уроком для тих, хто сьогодні готує подібні укази Президента України».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом нагородив Б.КОЛЕСНИКОВА “за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток України, вагомі досягнення в трудовій діяльності, багаторічну добросовісну працю і з нагоди річниці підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року Акту проголошення незалежності України» орденом «За заслуги» II ступеня.