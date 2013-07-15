Європейський експерт: Волинська трагедія не завадить євроінтеграції України

Таку думку висловила експерт ЄС у справах зовнішньої політики та громадянського суспільства Катаржина Пісарська у інтерв’ю польській Rzeczpospolitа, пише Тиждень.ua.

Ухвала Резолюції щодо Волинської трагедії парламентом Польщі, на думку Пісарської, могла б мати вплив, якби йшлося про суспільні настрої в західних регіонах України. Проте, навіть це, згідно з твердженням експерта, є малоймовірним.

На тему: Губернатор Волині «вибачився» перед тими, хто чекав сенсацій від візиту Комороського

«Західна Україна розуміє, що Польща є найбільшим союзником України та прибічником її вступу до Європейського Союзу. Ухвала спровокує певну відповідь, однак, потрібно пам’ятати, що ця частина країни є найбільш проєвропейською», - вважає експерт.

Пісарська припускає, що відсутність Януковича на меморіальних акціях у Луцьку була викликана внутрішньополітичною ситуацією: український президент мало що б виграв від цієї поїздки, натомість міг отримати певні неприємності у малоприхильному до себе регіоні.

«На мій погляд, президент Коморовський від самого початку знав, що Янукович не буде присутнім під час урочистостей», - пояснила експерт.

Загалом, на її переконання, історична дискусія про Волинську трагедію не стосується реальних сучасних українсько-польських чи українсько-європейських відносин.

«Будьмо чесними. Те, що дійсно може перешкоджати вступу України до ЄС є відсутність реформ, дуже серйозний соціальний розкол між Східною та Західною Україною, корупція і безліч інших речей. Я думаю, потрібно зосередитися на тому, що Польща підтримує Україну на шляху до демократії, бо до демократії цій країні іще далеко», - заявила експерт.

«Потрібно вшанувати пам’ять жертв Волинської трагедії і в той же час пам’ятати, що у нас є величезний геополітичний інтерес у Західній Україні, яка є рівним чином проєвропейською та пропольською», - резюмувала Пісарська.