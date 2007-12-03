Тимошенко дала установку не відмовлятися від мільйонних хабарів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що чотири депутати від БЮТ навмисне отримали від Партії регіонів кошти для того, щоб підтвердити факти підкупу парламентаріїв за відмову від створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час прес-конференції у Києві.

«Ми чотирьох депутатів довели аж до підписання заяв, передачі карток і взяття грошей, які потім були повернуті. І це був наш проект для того, щоб остаточно оприлюднити факти підкупу і зраду політичної моралі Партією регіонів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона відмовилася назвати прізвища цих чотирьох народних депутатів. При цьому лідер БЮТ офіційно попередила Партію регіонів, що усі гроші, які вони пропонуватимуть депутатам від БЮТ, будуть братися, але передаватися у дитячі будинки.

«Ми нову установку дали нашим депутатам щодо такої корупції. Ми сказали, щоб усі гроші вони брали, а потім публічно передамо їх до дитячих будинків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.