Ющенко доручив Януковичу розвіяти його сумніви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення створити міжнародну експертну групу з вивчення ситуації на шахті ім.О.Засядька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що мав розмову з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і доручив уряду створити міжнародну експертну групу з метою всебічного з’ясування обставин, що призвели до вибухів на шахті.

«Треба розподілити, де питання техніки безпеки, де питання науки, а де питання халатності, щоб у нас не було сумнівів, чи відбудеться якась амністія», - наголосив Президент.

Також він нагадав, що сьогодні дав доручення припинити будь-які роботи на шахті ім.О.Засядька, крім ліквідаційних і рятувальних, до повного з’ясування обставин, що призвели до вибухів.

При цьому В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що Генеральна прокуратура оперативно спрацює і якнайшвидше дасть відповідь на питання про причини вибухів.

Як повідомляв УНІАН, вночі 18 листопада в 13-й східній лаві шахти імені О.Засядька стався перший вибух метано-повітряної суміші, в результаті якого загинув 101 гірник і госпіталізовано 40 гірників.

1 грудня о 5.55 на горизонті 1078 м у 13-й східній лаві цієї ж шахти стався другий вибух, на момент якого на ділянці працювали 63 гірники. Загалом у шахті працювали 385 гірників, їх було виведено на поверхню. За медичною допомогою звернулися 56 гірників, з них госпіталізовано 50 гірників.

2 грудня о 21.20 на аварійній ділянці шахти стався третій вибух метано-повітряної суміші, внаслідок чого загинули 5 гірників, ще 66 госпіталізовано.

Загалом, станом на 7.00 понеділка, в результаті першого і третього вибухів загинули 106 гірників. На лікуванні після трьох вибухів перебувають 156 шахтарів.