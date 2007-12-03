Яценюк не отримав одноголосної підтримки в НУ-НС

Фракція НУ-НС пропонуватиме кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови Верховної Ради, але при голосуванні за це рішення на засіданні фракції утримались декілька депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат, член фракції НУ-НС Юрій КОСТЕНКО.

За його словами, за висунення кандидатури А.ЯЦЕНЮКА проголосувала майже вся фракція, але «чотири-п’ять народних депутатів при голосуванні утрималися».

На запитання, хто ці депутати, він зазначив, що не стежив за тим, хто і як голосував.

Як сказав Ю.КОСТЕНКО, під час голосування у парламенті за спікера ті, хто утрималися, голосуватимуть за кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА.

На запитання журналістів про те, що йдеться про таємне голосування і ці депутати можуть і не підтримати кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА, Ю.КОСТЕНКО запевнив, що все буде гаразд.

Водночас, на запитання, чи збиратимуть керівники фракції бюлетені у депутатів для того, щоб забезпечити позитивне голосування за цю кандидатуру, Ю.КОСТЕНКО відповів, що йдеться про те, щоб народні депутати перед відеокамерами показували свої бюлетені.