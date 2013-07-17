Експерт бачить загрозу розпаду України

Для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом достатньо вирішити питання екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час круглого столу на тему “Асоціація з ЄС. Громадяни: очікування українців, парламентське сприяння” висловив колишній посол України у Румунії, екс-постійний представник України при Раді Європи Олександр Чалий.

На його думку, український народ уже зорієнтувався, що хоче йти в Європу. “Це єдина ідея, яка на рівні підсвідомості концентрує нашу українську націю як національну ідею”, - сказав Чалий.

Він наголосив, що виступає за підписання Угоди про асоціацію. “Це моє очікування”, - сказав Чалий.

Водночас, у разі непідписання, на думку Чалого, “буде дуже погано” всій країні.

“У мене є очікування, що якщо її не підпишуть, то, можливо, вперше за більш як 20 років країна підійде до межі можливого розподілу і розпаду”, - сказав експерт.

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За словами Чалого, більшість вимог, поставлених Україні для підписання Угоди про асоціацію, ніколи не можуть бути виконані, тому що вони “оціночні”.

Водночас, існують “ключові речі”, - сказав Чалий. “Є одна проблема - проблема Тимошенко. Якщо вона буде вирішена в той чи інший спосіб, всі інші 11 вимог, якщо щось не відбудеться несподівано в цій країні за гранню незрозумілого, то підписання відбудеться. Якщо вона не буде вирішена, то сьогодні я розумію, що підписання під загрозою”, - сказав Чалий.