Яценюк: Якщо Тимошенко відпустять на операцію, ЄС погодиться на асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в інтерв’ю журналістам після зустрічі опозиційних лідерів з послами ЄС, акредитованими в Україні.

“Я думаю, що в тому випадку, якщо Юлія Володимирівна отримає можливість поїхати і провести термінову операцію, яка їй потрібна, це буде достатньою умовою для того, щоб Європейський Союз розглянув реальність підписання цієї угоди”, - сказав Яценюк.

При цьому він нагадав, що уряд Німеччини робив офіційну заяву з приводу готовності країни надати Тимошенко необхідну медичну допомогу.

“Зараз все знаходиться в руках Януковича”, - сказав Яценюк.

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Він зауважив, що існує три юридичні шляхи, як можна направити Тимошенко на лікування за кордон. Перший: Державна пенітенціарна служба має звернутися до суду й отримати відповідне рішення; другий — спеціальне рішення Міністерства юстиції та ДПтС щодо надання Тимошенко можливості отримати медичну допомогу за межами України і третій - внесення змін до законодавства.

Водночас Яценюк вважає, що вносити зміни до законів не потрібно, оскільки чинне законодавство дозволяє прийняти рішення про відправлення Тимошенко на лікування за кордон.

“Все упирається в одне питання: політична воля чинного Президента, і ми очікуємо на його рішення”, - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня у Києві міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Гідо Вестервелле заявив Президенту України Януковичу про готовність Німеччини прийняти на лікування екс-прем’єр-міністра Тимошенко.

Водночас Вестервелле відмовився повідомити, що саме відповів йому Президент України, порадивши звернутись з цим питанням до української сторони.

Відповідаючи на запитання, скільки часу має Україна, аби визначитись щодо Тимошенко, щоб Німеччина та інші країни Європейського Союзу підписали з Україною Угоду про асоціацію, міністр знову повторив, що сторони зараз перебувають у процесі переговорів.

Він повторив, що для підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна має вирішити три блоки питань. Перший блок стосується реформування законодавства у сфері юстиції, другий — зміни виборчого законодавства і третій блок — це унеможливлення проявів вибіркового правосуддя.