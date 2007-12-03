Каськів думає, що Тарасюк має щось особисте проти Яценюка

Фракція “Наша Україна – Народна Самооборона” одноголосно підтримала пропозицію про обов’язкове одностайне голосування за кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови Верховної Ради.

Про це в інтерв’ю УНІАН сказав депутат з НУ-НС Владислав КАСЬКІВ.

Він підтвердив, що декілька народних депутатів із НУ-НС під час голосування за підтримку запропонованої кандидатури утрималися, але пізніше під час голосування щодо одностайної підтримки завтра, висловилися «за».

В.КАСЬКІВ сказав, що при голосуванні за кандидатуру утримався, зокрема, Борис ТАРАСЮК. За його словами, «тут, скоріше, йдеться про особисті мотиви». Він не уточнив, з чим ці мотиви пов’язані.

В.КАСЬКІВ зазначив, якщо завтра Партія регіонів не візьме бюлетені для голосування, то фракції БЮТ і НУ-НС на спільному засіданні визначатимуться щодо подальших дій в цій ситуації.