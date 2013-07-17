ЦВК готова призначити вибори в округах Домбровського та Балоги

Центральна виборча комісія готова призначити вибори в округах, у яких були обрані позбавлені депутатських мандатів Олександр Домбровський та Павло Балога.

Про це сказав заступник голови ЦВК Андрій Магера, передає “5 канал”.

За його словами, ЦВК чекатиме від парламенту належного законодавчого врегулювання цього питання. Магера зазначив, що Верховна Рада в праві об’єднати в одній постанові призначення виборів в усіх проблемних округах, або оголосити волевиявлення в кожному окрузі окремим документом. Він додав, що головне не дата виборів, а пошук компромісів, після яких результати голосування будуть легітимними.

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"Якщо Верховна Рада прийме відповідний закон, ЦВК тоді зможе своєю постановою призначити відповідні повторні вибори. І дуже хотілося б, щоб такий законопроект мав підтримку практично всієї зали, тому що питання визнання має дуже велике значення. Важливо, щоб правила були прийняті однозначно для всіх - і для влади, і для опозиції та потім сприйняті суспільством", - сказав Магера.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адмінсуд за позовом колишнього народного депутата Юрія Кармазіна визнав неможливим встановити результати виборів у двох округах - №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область), незважаючи на те, що ЦВК визнала обраними в цих округах і зареєструвала народними депутатами, відповідно, Домбровського і Балогу, після чого вони склали присягу.

ВАСУ скасував постанови ЦВК у частині реєстрації зазначених народних депутатів і визнав відсутність у них статусу і повноважень народних депутатів.

11 червня Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав голову Верховної Ради Володимира Рибака вилучити посвідчення і картки для голосування депутатів Домбровського і Балоги.

3 липня Рибак доручив анулювати картки для голосування Домбровського і Балоги, припинити нарахування їм відповідних виплат, а також припинити повноваження їхніх помічників-консультантів.