У Нідерландах заарештували українського журналіста, який отримав притулок у Литві

Про це УНІАН повідомила подруга журналіста Ольга Бондаренко, яка перебуває в Амстердамі.

За її словами, затримання відбулося 16 липня. «Затримали просто на вулиці. Анатолій показав права (водійські – УНІАН) свої, але через хвилину під'їхала поліцейська машина, і нам сказали, що він у розшуку в своїй країні й має бути арештований. Ми почали пояснювати, що в нього політичний статус біженця. Але це не вплинуло. Наділи наручники й відвезли. Я думала, річ у тому, що в нього не було паспорта із собою, відвезла вчора паспорт. Але це не допомогло», - розповіла дівчина.

Сьогодні ж на побаченні з нею Шарій сказав, що йому не дають зателефонувати й погрожують екстрадувати в Україну.

Суд, на якому буде вирішено подальшу долю журналіста, відбудеться, за словами Бондаренко, 18 липня.

У МЗС Литви, куди звернулася Бондаренко, пояснили, що допомогти в даній ситуації нічим не можуть, оскільки журналіст перебуває на території іншої держави.

За словами Бондаренко, в Литві Шарій був у червні, а в липні повернувся до Нідерландів, де в нього є родичі. В соціальних мережах постійним місцем проживання журналіста вказано Амстердам.

Як відомо, 8 червня 2012 року Шарій отримав п'ятирічний статус політичного біженця й посвідку на проживання в Євросоюзі від Литви. Україну журналіст залишив у 2010 році нібито через переслідування з боку міліції. Наразі в Україні проти Шарія порушено дві кримінальні справи – за хуліганство й свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину зі штучним створенням доказів звинувачення. Журналіст назвав це спробою тиску через його професійну діяльність.