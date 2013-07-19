Одеська міськрада втрутилася в конфлікт депутатів за територію

Як передає кореспондент УНІАН, в ході сесії депутати дозволили благодійному фонду «Студентська церква» розробляти проект землеустрою з відведення земельної ділянки на території Міжрейсової бази моряків.

Орієнтовна площа ділянки, розташованої в курортній зоні, - по ул.Піонерська, 30, складає 1,913 га. Проект передбачає будівництво, експлуатацію і обслуговування Загальноосвітньої церковнопарафіяльної школи.

У ході сесії проти даного рішення виступив депутат міськради Олег Марков, заявив, що він не проти церковнопарафіяльної школи, а проти того, щоб «школа або студентське містечко були в приватних руках».

У результаті голосування проект підтримали 77 із 100 присутніх депутатів міськради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед початком сесії Одеської міської ради пройшли два мітинги: за і проти будівництва церковнопарафіяльної школи на території Міжрейсової бази моряків. На мітинги прийшли близько 400 осіб.

Як пояснив УНІАН один з депутатів міськради, конфлікт відбувається через ділянки землі Міжрейсової бази моряків, яка належала Чорноморському морському пароплавству. На думку джерела, на ділянку в курортній зоні претендують брати Маркови (депутат міськради Олег Марков і його рідний брат, депутат ВР по мажоритарному округу Ігор Марков) і депутат Верховної Ради Сергій Ківалов.

За даними джерела, благодійний фонд «Студентська Церква» має відношення до Одеської національної юридичної академії, почесним президентом якої є Ківалов.